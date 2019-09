Junge Union sammelt über 600 Handys

Fünftes Lions-Benefizkonzert

Gerolstein. Am Samstag, 28. September, um 18 Uhr, lädt der Lions Club Vulkaneifel zu seinem fünften Benefizkonzert in die Erlöserkirche in Gerolstein ein.Der Förderverein des Lions Clubs Vulkaneifel hat in diesem Jahr das Saxophon-Quartett „Saxoforte“ für das Benefizkonzert gewinnen können. Neben einem variantenreichen Klang präsentiert „Saxoforte“ mit Klassikern von Jazz bis Pop die ganze Bandbreite…