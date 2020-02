Bernkastel-Wittlich: Karnevalstermine

Fastnacht, »Fosenicht«, oder doch Karneval? Egal, wie die bunte Sause ortstypisch genannt wird, Spaß bringt sie allemal.

Beim Nachtumzug in Bernkastel-Kues am Karnevalssamstag (22. Februar, 18.33 Uhr) ziehen die Narren durch die Stadt und feiern im Anschluss auf einer Partymeile rund um die Güterhalle. Die Organisatoren haben sich für die After-Zug-Party ab 20.11 Uhr ein Konzept für jedermann ausgedacht – es gibt Musik für die Jüngeren mit der »New Generation Fastnacht«, sowie Songs aus den 70er, 80er und 90er Jahren.

Einen Tag später, am Fastnachtssonntag (23. Februar) ziehen die Narren in Wittlich ab 14.11 Uhr durch die Gassen. Im Anschluss an den Fastnachtsumzug gibt es ab 18.11 Uhr eine »After-Zug-Party« im Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr.

Auch in den anderen Orten des Landkreises wird gefeiert. Damit alle Karnevalisten pünktlich vor Ort sind, wenn sich Wagen und Fußgruppen in Bewegung setzen, gibt es hier einen Auszug des Narrenfahrplans 2020. Helau!

Alle Termine

Samstag, 15. Februar

Großlittgen, 15.33 Uhr; After-Zug-Party in der Narrhalla/Carlsweg

Sonntag, 16. Februar

Manderscheid, 13.11 Uhr, Auf Pehlen/Wittlicher Str.; After-Zug-Party

Donnerstag, 20. Februar

Morbach-Hoxel, 19.11 Uhr; anschl. »Nach(t)-Umzugs-Party«

Veldenz, 16.11 Uhr, anschl. After-Zug-Party im Römersaal

Freitag, 21. Februar

Bengel, 18.33 Uhr

Osann-Monzel, 18.33 Uhr (Nachtumzug); anschl. Kölsche Party in der Oestelbachhalle

Samstag, 22. Februar

Bernkastel-Kues, 18.33 Uhr, Feuerwehrhaus/Burgstr.; anschl. Party

Klausen, 15.11 Uhr, Krames, Escher Str.

Meerfeld, 16.11 Uhr

Monzelfeld, 14.11 Uhr; »After-Zuch-Party« mit DJ

Reil, 15.11 Uhr; After-Zug-Party

Sonntag, 23. Februar

Bausendorf, 14.11 Uhr; After-Zug-Party im Gemeindezentrum

Bernkastel-Wehlen, 13.11 Uhr, anschl. Party in der Turnhalle

Bettenfeld, 13.11 Uhr, anschl. Party in der Mosenberghalle

Bruch, 14.11 Uhr, Auf der Staudt

Enkirch, 13.31 Uhr

Graach, 18.11 Uhr; anschl. Narrentreiben, Matteiser-Halle

Hetzerath, 14.11 Uhr, Bahnhof

Horath, 15.11 Uhr; After-Zug-Party in der Hochwaldhalle

Kinheim, 14.11 Uhr, Umzug durch Lösnich, Kindel, Kinheim

Landscheid/Burg-Salm, 14.11 Uhr, Ortslage; Festschuppen

Longkamp, 14.11 Uhr, anschl. Party

Lösnich, 14.11 Uhr Umzug von Lösnich nach Kinheim, danach Party in der Sucellus-Halle Kinheim

Niederkail, 16.11 Uhr, Ortslage

Platten, 15.11 Uhr, Trierer Str., anschl. After-Zug-Party

Plein, 14.11 Uhr, Eifelstr., anschl. buntes Treiben in der Unkensteinhalle

Salmtal, 14.11 Uhr, Umzug von Salmrohr Moselstr. nach Dörbach Neustr.

Wittlich, 14.11 Uhr; anschl. After-Zug-Party ab 18.11 Uhr im Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr.

Zeltingen-Rachtig, zwei Umzüge: Rachtig, 14.11 Uhr, Sängerheim; Zeltingen: 15.11 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Zeltingen

Rosenmontag, 24. Februar

Arenrath, 16.11 Uhr, Hauptstr./Herforster Str.

Dreis, 14.11 Uhr, Brückenstr.

Gladbach, 14.11 Uhr, Im Borngraben

Hontheim, 14.11 Uhr, anschl. After-Zug-Party, Bürgerhalle

Kinderbeuern, 14.11 Uhr; Grundschule; anschl. »After-Zuch-Party«

Kröv, 14.11 Uhr, Weinbrunnenhalle

Minderlittgen (mit Hupperath), 14.11 Uhr, Neustr.

Morbach, 15.11 Uhr

Landscheid, 14.11 Uhr, Burger Str.

Lieser, 14.11 Uhr, Turnhalle

Neumagen-Dhron, 14.11 Uhr; After-Zug-Party, Dhrontalhalle

Niederöfflingen, 14.11 Uhr, Zur Brodwies; Party in der Wilhelm-Hees-Halle

Traben-Trarbach, 14.11 Uhr, anschl. Party und Ausklang, Lorettahalle

Wintrich, 14.11 Uhr; Prämierung in der Festhalle Vindriacum

Dienstag, 25. Februar

Gonzerath, 14.11 Uhr

Piesport, 14.11 Uhr, anschl. After-Zug-Party

Sehlem, 14.11 Uhr, Bergstr.

(red)