Kastrationswochen für Katzen im Januar

Update: Vermisste 17-Jährige gefunden

Stadt Trier. Die seit Samstagabend, 26. Dezember, vermisste Perijan Memedova aus Trier ist wohlbehalten aufgefunden worden. Perijan Memedova wurde durch Beamte der Bundespolizei wohlbehalten an einem Bahnhof angetroffen. Ursprüngliche Meldung: Sie ist ca. 1,60m groß und schlank, trägt eine Brille. Ihre langen schwarzen Haare trägt sie meist zu einem Zopf und trägt…