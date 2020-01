Kuriose Polizeimeldungen aus der Region

28. März: An der L 141, Höhe Mesenberg wird ein Faltdreieck der Polizei entwendet. - Wie viel gibt es eigentlich für ein Faltdreieck auf dem Schwarzmarkt?

30. Mai: Einbrecher scheitern an Haustür: In Nimsreuland wollten Täter in ein Haus einbrechen und scheiterten schon an der Haustür. - Verstärkte Türen, Sicherheitsschlösser und moderne Überwachungssysteme - Gibt es Fortbildungen für Einbrecher?

4. Juni: Diebstahl einer 150 kg schweren Baggerschaufel bei Moritzheim. - Vielleicht sangen die Diebe beim Abtransport: „Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das!“

22. Juli: Ein Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm steht unter dem Einfluss von Cannabis beim Vernehmungstermin auf der Polizeiinspektion Bitburg. - Merke: Sind sie aufgeregt, weil sie zur Polizei müssen, dann atmen sie einmal tief ein … aber bitte nur frische Luft!

Zwischen dem 16. August und dem 20. August wurde der Container der Grüngut-Sammelstelle Feusdorf gestohlen. - Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird gestohlen. Keine Ausnahmen!

16-19. August: In diesem Zeitraum wurden zwei Verkehrsschilder an der Kreuzung Prümtalstraße - Im Buchholz gestohlen. Je ein Schild Durchfahrt verboten und Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. - Ob sich der Täter an die Höchstgeschwindigkeit hielt und mit 30 km/h flüchtete?

Zwischen dem 31. August und 2. September wurden von dem Gelände eines Getränkebetriebes in Mülheim/Mosel insgesamt 144 leere Bierfässer entwendet. - Ein Alkoholproblem haben die Diebe immerhin nicht - sonst hätte sie ja volle Fässer gestohlen.

7. Dezember: In Wittlich fährt ein Fahrer in den Graben und schläft ein. - Ist es nicht beeindruckend, dass manche Menschen wirklich überall schlafen können? Im Flugzeug, im Zug oder eben im Graben.

(ju)