Warnung vor Hochwasser an der Mittelmosel

Das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz und die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz warnen vor einem weiteren Anstieg der Mittelmosel. Betroffen sind die Stadt Trier sowie die Kreise Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich.

Nach kurzer Wetterberuhigung hat ein Tief am Sonntag, 2. Februar, das Moselgebiet überquert und erneut viel Regen über die Region gebracht. Weitere Niederschlagsmengen werden in den kommenden Tagen erwartet. Die Wasserstände in der Mosel sind bereits angestiegen und werden auch am Montag weiter steigen.

(red)