Landkreis Bernkastel-Wittlich: Coronavirus News-Ticker

Rund 650 Menschen werden evakuiert

Hoven. Nach Mitteilung der Stadt Zülpich soll die Bombenentschärfung in Zülpich-Hoven wie geplant am heutigen Montag, 23. März, durchgeführt werden. Die Evakuierung der Bewohner und Patienten der Fachklinik Marienborn beginnt am Montagmorgen um 8 Uhr. Die Menschen werden sowohl in entsprechenden Fachkliniken in Köln, Bonn und Düren als auch in den Räumen der Gemeinschaftshauptschule Zülpich und im Lago Beach Zülpich untergebracht.