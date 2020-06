Landkreis Bernkastel-Wittlich: Coronavirus News-Ticker

Donnerstag, 11. Juni

Am Donnerstag, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich keine neuen COVID-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen beläuft sich laut Kreisverwaltung auf 165.

Die häusliche Isolierung ende heute für eine Person, sodass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 158 ansteige. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sinke die Zahl der aktuell Erkrankten auf fünf Personen.

Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werde derzeit kein COVID-19-Patient aus dem Kreis versorgt.

Freitag, 5. Juni

Kreisverwaltung bestätigt COVID-19-Infektion eines Schlachthofmitarbeiters

Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ist das positive Labor-Ergebnis eines auf COVID-19 getesteten Schlachthofmitarbeiters mitgeteilt worden. Bei dem Mitarbeiter des in der Kreisstadt Wittlich gelegenen Schlachthofs handelt es sich um einen EU-Bürger, der sich nach seiner Rückkehr aus dem Heimaturlaub einer vom Arbeitgeber veranlassten Testung unterzogen hat. Das Gesundheitsamt hat nach Bekanntwerden der Infektion alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Hierzu zählt neben der häuslichen Absonderung des Infizierten und seiner drei Mitbewohner als Kontaktpersonen der Kategorie 1 auch die Anordnung anlassbezogener Testungen im Umfeld des Infizierten entsprechend dem Testkonzept des Landes Rheinland-Pfalz. Da sich der betroffene Mitarbeiter zusammen mit den drei weiteren eingereisten Kollegen in einer nach § 19 Abs. 6 der 8. Corona-Bekämpfungs-Verordnung vorgeschriebenen häuslichen Quarantäne befand und das Unternehmen betriebsintern präventiv verschiedenste Hygienemaßnahmen ergriffen hat, besteht Hoffnung, dass aus dem Einzelfall kein größeres Infektionsgeschehen innerhalb des Betriebs erwächst. Genaueres wird man Anfang kommender Woche abschätzen können, wenn die Ergebnisse der Testungen vorliegen werden.

Donnerstag, 28. Mai

Es wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich keine neuen COVID-19-Fälle bekannt, sodass sich die Zahl der bislang bestätigen Infektionen weiterhin auf 157 belaufe.

Dahingegen ende die häusliche Isolierung heute für eine Personen, sodass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 144 ansteige. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sinke die Zahl der aktuell Erkrankten auf aktuell 11 Personen.

Mittwoch, 27. Mai

Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen ist laut Kreisverwaltung auf 157 angestiegen.

Gleichzeitig ende heute die häusliche Isolierung für sechs Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 143 belaufe.

Sonntag, 24. Mai

Es wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich keine neuen COVID-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen belaufe sich laut Kreisverwaltung damit weiterhin auf 153.

Dahingegen ende die häusliche Isolierung heute für eine Person, sodass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 134 ansteigt. Unter Berücksichtigung der bisher Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sinke die Zahl der aktuell Erkrankten auf aktuell 17 Personen.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei nach Kenntnis der Kreisverwaltung aktuell nicht erforderlich.

Dienstag, 19. Mai

Es wurden dem Gesundheitsamt keine neuen COVID-19-Fälle gemeldet. Insofern beläuft sich die Zahl der bislang bestätigen Infektionen weiterhin auf 152.

Die häusliche Isolierung endete laut Kreisverwaltung heute für drei weitere Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 128 belaufe. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sinke die Zahl der aktuell Erkrankten auf aktuell 22 Personen.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell nicht erforderlich.

Sonntag, 17. Mai

Ein neuer Fall lässt laut Kreisverwaltung die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten auf 152 ansteigen.

Aus der häuslichen Isolierung könne wiederum niemand entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 122 beträgt. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle seien aktuell insgesamt 28 Personen erkrankt.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell nach wie vor nicht erforderlich.

Donnerstag, 14. Mai

Die Zahl der dem Gesundheitsamt insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle ist erneut angestiegen. Die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steigt damit auf aktuell 150.

Aus der häuslichen Isolierung konnte laut Kreisverwaltung niemand entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 122 beträgt.

Am Montag, 11. Mai

Die Zahl der dem Gesundheitsamt insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle ist um eine Person angestiegen. Die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige damit auf aktuell 143.

Aus der häuslichen Isolierung könne niemand entlassen werden, sodass sich die Zahl der Genesenen nach wie vor 120 belaufe. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle seien aktuell insgesamt 21 Personen erkrankt.

Sonntag, 10. Mai

Die Zahl der dem Gesundheitsamt insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle ist leicht angestiegen. So wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich drei weitere Fälle bekannt. Die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige damit auf aktuell 142.

Aus der häuslichen Isolierung könne niemand entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 120 beträgt.

Donnerstag, 7. Mai

Mit sechs neuen Fällen am Donnerstag, 7. Mai, steigt die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten laut Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich auf aktuell 139.

Gleichzeitig ende die häusliche Isolierung für drei Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 119 belaufe. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle seien aktuell insgesamt noch 18 Personen erkrankt.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell noch in zwei Fällen erforderlich. Davon werde eine Person intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Sonntag, 3. Mai

Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen beträgt 132.

Aus der häuslichen Isolierung könne heute, laut Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich niemand entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 106 betrage. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle seien aktuell noch insgesamt 24 Personen erkrankt.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in sechs Fällen erforderlich. Davon würden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Mittwoch, 29. April

Mit zwei neuen Fällen steigt die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten auf aktuell 129.

Gleichzeitig ende laut Kreisverwaltung die häusliche Isolierung für eine Person, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 105 belaufe. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle seien aktuell insgesamt noch 22 Personen erkrankt.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in vier Fällen erforderlich. Davon werden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Sonntag, 26. April

Es wurden dem Gesundheitsamt keine neuen COVID-19-Fälle gemeldet. Insofern beläuft sich die Zahl der bislang bestätigen Infektionen weiterhin auf 127.

Die häusliche Isolierung ende laut Kreisverwaltung heute für eine Person, sodass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 99 anwachse. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle seien aktuell noch insgesamt 26 Personen erkrankt.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in fünf Fällen erforderlich. Davon würden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Donnerstag, 23. April

Der Trend der letzten Tage setzt sich fort. So lassen am Donnerstag, 23.April, drei positiv auf COVID-19 getestete Personen aus dem Kreisgebiet die Zahl der bislang bestätigen Krankheitsfälle laut Kreisverwaltung auf 126 Personen anwachsen. Gleichzeitig sorge aber das Ende der häuslichen Isolierung in sechs Fällen dafür, dass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 94 steige und die Zahl der aktuell Erkrankten auf 32 Personen sinke.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in sechs Fällen erforderlich. Davon würden drei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Montag, 20. April

Mit einem neuen Fall steigt die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten auf aktuell 122. Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in sieben Fällen erforderlich. Davon würden drei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung ende heute für drei Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 76 beläuft. Aktuell erkrankt seien somit noch insgesamt 46 Personen.

Freitag, 17. April

Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich heute erfahren hat, ist eine Frau mit COVID-19-Infektion aus dem Kreisgebiet verstorben. Die 90-Jährige erkrankte demnach während eines Aufenthalts in Bayern und wurde dort in einem Krankenhaus stationär behandelt, wo sie verstarb.

Mit drei neuen Fällen am Freitag, steigt die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten auf aktuell 121.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in sechs Fällen erforderlich. Davon werden drei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung ende heute für zwei Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 72 beläuft. Aktuell erkrankt sind somit noch insgesamt 49 Personen.

Donnerstag, 16. April

Zwei positiv auf COVID-19 getestete Frauen aus dem Kreisgebiet lassen laut Kreisverwaltung die Zahl der bislang bestätigen Krankheitsfälle am Donnerstag, 16. April, auf insgesamt 118 Personen anwachsen.

Die häusliche Isolierung ende heute für drei Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 70 belaufe. Aktuell erkrankt seien somit noch insgesamt 48 Personen.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in sechs Fällen erforderlich. Davon würden drei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Montag, 13. April: Mehr Infizierte über Ostern

Am Ostermontag, 13. April, ist die Zahl der dem Gesundheitsamt insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle leicht angestiegen. So wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich drei weitere Fälle bekannt. Die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steigt laut Kreisverwaltung damit auf aktuell 114.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell nach wie vor in acht Fällen erforderlich. Davon würden drei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung ende heute für drei Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 60 belaufe. Aktuell erkrankt seien somit noch insgesamt 54 Personen.

Mittwoch, 8. April: Corona-Test-Station des Landkreises am Osterwochenende geschlossen

Die Corona-Test-Station des Landkreises auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule bleibt von Karfreitag bis Ostermontag geschlossen. Zudem werden ab kommender Woche die Öffnungszeiten angepasst. So kann die Station ab dem 14. April immer von 10 bis 14 Uhr angefahren werden, um eine Testung vornehmen zu lassen. Weiterhin gilt, dass für eine Testung eine Überweisung und eine Terminvereinbarung erforderlich ist.

Nachdem am Vortag insgesamt sieben Meldungen der Labore eingegangen waren, stieg die Zahl der COVID-19-Fälle am Mittwoch, 8. April, weniger deutlich an. So wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt vier weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige damit auf aktuell 98 Fälle.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in sechs Fällen erforderlich. Davon werden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung ende heute für fünf Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 49 beläuft. Aktuell erkrankt seien somit noch insgesamt 49 Personen.

Dienstag, 7. April

Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wurden insgesamt sieben weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steigt damit auf aktuell 94 Fälle.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in 5 Fällen erforderlich. Davon werden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung ende am Dienstag für 7 Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 44 belufe. Aktuell erkrankt seien somit noch insgesamt 50 Personen.

Montag, 6. April: weiterhin leichter Anstieg der Fallzahlen

Am Montag ist die Zahl der dem Gesundheitsamt insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle weiterhin leicht angestiegen. So wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zwei weitere Fälle bekannt. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steigt damit auf aktuell 87. Die stationäre Behandlung von Patienten ist aktuell in sechs Fällen erforderlich. Davon werden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung endete heute für sieben Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 37 beläuft. Aktuell erkrankt sind somit noch insgesamt 50 Personen.

Samstag, 4. April: leichter Anstieg der Fallzahlen

Am Samstag ist die Zahl der dem Gesundheitsamt insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle lediglich geringfügig angestiegen. So wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zwei weitere Fälle bekannt. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige laut Kreisverwaltung damit auf aktuell 80 Menschen.

Die häusliche Isolierung ende heute für 5 Personen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf 27 belaufe. Aktuell erkrankt seien somit noch 53 Personen.

Freitag, 3. April: vier weitere Fälle

Am Freitag, 03.04.2020, ist die Zahl der dem Gesundheitsamt insgesamt gemeldeten COVID-19-Fälle leicht angestiegen. So wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich vier weitere Fälle bekannt. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige laut Kreisverwaltung damit auf aktuell 78.

Donnerstag, 2. April: Sieben weitere Fälle

Nachdem am Vortag keine Meldungen der Labore eingegangen waren, stieg die Zahl der COVID-19-Fälle am Donnerstag, 2. April, erneut an. So wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt sieben weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten stiege laut Verwaltung damit auf aktuell 74 Fälle.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei aktuell in drei Fällen erforderlich. Davon werde eine Person intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung habe am Donnerstag für zwei Personen geendet, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 15 belaufe. Aktuell erkrankt seien somit noch insgesamt 59 Personen.

(Stand: 3. April, 10.30 Uhr)

Dienstag, 31. März: 5 weitere Covid-19-Fälle

Auch am Dienstag, 31. März, ist die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten COVID-19-Fälle angestiegen. So wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt 5 weitere Fälle bekannt. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige damit auf aktuell 67, so die Kreisverwaltung.

Die stationäre Behandlung von Patienten sei in zwei Fällen erforderlich. Davon werde eine Person intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Die häusliche Isolierung hätte heute für eine Person geendet, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 11 belaufe. Aktuell erkrankt seien somit noch insgesamt 56 Menschen. (Stand: 31. März, 17 Uhr)

Montag, 30. März: Sechs weitere Covid-19-Erkrankte

Nach sieben gemeldeten COVID-19-Fällen am Vortag, stieg die Zahl am Montag, 30. März, erneut an. So wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt sechs weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige damit auf aktuell 62, so die Kreisverwaltung. Eine stationäre Behandlung sei aktuell bei 3 Patienten erforderlich, davon werde einer intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung könne bislang in insgesamt 10 Fällen beendet werden, sodass sich die Zahl der aktuell noch Erkrankten auf 52 Personen belaufe. (Stand: 30. März, 17 Uhr)

Sonntag, 29. März: weitere Corona-Fälle - 47 Erkrankte im Landkreis

Die Zahl der Corona-Fälle ist am Wochenende erneut gestiegen, wie die Kreisverwltung Bernkastel-Wittlich mitteilt. So wurden der Kreisverwaltung über das Wochenende insgesamt 11 weitere Fälle bekannt. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige damit um rund 14 Prozent auf aktuell 56, so die Kreiswevwaltung. Geheilt seien davon neun Menschen. (Stand: 29. März, 18 Uhr)

Freitag, 27. März: 7 weitere Covid-19-Erkrankte - 45 Fälle im Landkreis

Nach 6 gemeldeten COVID-19-Fällen am Vortag, stieg die Zahl am Freitag, 27. März, erneut deutlich an. So wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt sieben weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf COVID-19 Getesteten steige damit auf aktuell 45, so die Kreisverwaltung.

Die häusliche Isolierung könne bislang in insgesamt 8 Fällen beendet werden, sodass sich die Zahl der aktuell noch Erkrankten auf 37 Personen belaufe. (Stand: 27. März, 17 Uhr)

Donnerstag, 26. März: Sechs neue Corona-Fälle

Sechs positiv auf COVID-19 getestete Männer aus dem Kreisgebiet lassen die Zahl der bislang bestätigen Krankheitsfälle um fast 20 Prozent auf insgesamt 38 Personen anwachsen, wie die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitteilte. Gleichzeitig könne die häusliche Isolierung bislang in insgesamt 7 Fällen beendet werden, sodass sich die Zahl der aktuell noch Erkrankten auf 31 belaufe. Die Krankheitsbilder der Erkrankten ließen in nahezu allen Fällen eine häusliche Quarantäne zu. Lediglich in einem Fall sei aktuell noch eine stationäre Behandlung des Patienten erforderlich. (Stand: 26. März, 16.30 Uhr)

Mittwoch, 25. März: Ein weiterer Covid-19-Fall

Am Mittwoch gab es einen moderaten Anstieg der gemeldeten COVID-19 Fälle, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Nach Meldung eines Falles belaufe sich die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich positiv auf COVID-19 Getesteten aktuell auf 32. (Stand: 25. März, 17.30 Uhr)

Dienstag, 24. März, 17.30 Uhr: Sieben weitere COVID-19-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Nach einem moderaten Anstieg der Fallzahlen am Montag stieg die Zahl der COVID-19-Fälle am Dienstag deutlich an - das teilte die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Nachdem dem Gesundheitsamt insgesamt sieben weitere Fälle gemeldet wurden, beläuft sich die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich positiv auf COVID-19 Getesteten aktuell auf 31.

Die Krankheitsbilder der Erkrankten würden in fast allen Fällen eine häusliche Quarantäne zulassen. Iin zwei Fällen sei jedoch eine stationäre Behandlung der Patienten erforderlich. Eine intensivmedizinische Versorgung oder der Einsatz von Beatmungsgeräten sei bislang nach Kenntnis der Kreisverwaltung in keinem Fall notwendig.

Über die weiteren Entwicklungen wird die Kreisverwaltung unter anderem über ihre Internetseite www.bernkastel-wittlich.de informieren. Stand: 24. März, 17.30 Uhr

Montag, 23. März, 18 Uhr: 24 Infizierte - ein Mensch genesen

Ein positiv auf COVID-19 getesteter Mann aus dem Kreisgebiet lässt die Zahl der bislang bestätigen Krankheitsfälle auf insgesamt 24 Personen anwachsen. Es handele sich um einen 65-jährigen Reiserückkehr aus Südtirol, der sich unmittelbar nach seiner Rückkehr in häusliche Isolation begeben hätte, so die Kreisverwaltung. Da eine Person der bislang 24 Infizierten zwischenzeitlich genesen sei und somit aus der häuslichen Quarantäne entlassen wurde, beträgt die Zahl der aktuell noch Erkrankten 23.

Montag, 23. März: Corona-Teststation in Wittlich an den Start gegangen

An den Berufsbildenden Schulen in Wittlich hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz ein Drive-In-Labor für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet. Die Teststation soll Hausärzte entlasten. Wer den Verdacht hat sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, soll sich zunächst telefonisch mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen. Dieser stellt eine Überweisung für die Teststation in Wittlich aus und sendet diese unmittelbar dorthin. Der Patient kann dann nach Wittlich fahren, wo ein Abstrich für die Laboruntersuchung gemacht wird. Wichtig ist jedoch, dass unbedingt vorab die Überweisung durch den Hausarzt erfolgen muss. Wer ohne Überweisung erscheint, wird abgewiesen.

Damit soll verhindert werden, dass die Station von Menschen ohne begründeten Corona-Verdacht blockiert wird. Nur Patienten, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht mehr nach Wittlich fahren können, sollen noch zuhause getestet werden. Der Abstrich wird in einem befahrbaren Zelt auf dem Innenhof der Schule entnommen. Für die Abstriche aus dem Mundraum müssen Patienten dort nicht einmal das Auto verlassen.

Scheibe runter, Mund auf, Probe abgeben und wieder weg - so läuft der Test.. Über die Testergebnisse werden die Hausärzte informiert, die wiederum die Patienten informieren und in Fall eines positiven Tests die weitere Vorgehensweise klären. Für alle Fragen rund um die Gesundheit hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich unter 06571 14-1033 eine Hotline eingerichtet.

Montag, 23. März: Stadt Bernkastel-Kues bietet Informationen zu Corona auf einer eigenen Website an

Unter www.stadt-bks.de gibt es Informationen rund um die Corona-Krise sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für die Akteure der Stadt. Seit Freitagabend ist die Internetseite www.stadt-bks.de online. Das Hauptthema der Seite ist die Corona-Krise und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Alltag der Stadt Bernkastel-Kues.

Montag, 23. März: WochenSpiegel-Geschäftsstelle bis auf Weiteres für Publikumsverkehr geschlossen - Mitarbeiter weiterhin erreichbar!

Unsere Geschäftsstelle in Wittlich, Friedrichstraße 37 a, bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Unsere Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch oder per E-Mail für Sie erreichbar: Tel. +49 (0) 6571/975210; E-Mail: info@tw-verlag.de.

Unsere wöchentlichen Ausgaben erscheinen wie gewohnt. Sie können sich ein Exemplar gerne am Eingang des WochenSpiegels in der Friedrichstraße 37 a, Wittlich, abholen. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserem Facebook-Kanal unter www.facebook.com/wochenspiegel.eifel.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben.

Ihr WochenSpiegel.

Sonntag, 22. März, 18.30 Uhr: Zwei weitere Covid-19-Fälle

Zwei weitere COVID-19-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich gemeldet. Bei den beiden positiv Getesteten handele es sich um eine 54-jährige Frau und einen 69-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet. Die Ermittlungen des Gesundheitsamts würden aktuell noch andauern, so die Kreisverwaltung. Die Gesamtzahl an COVID-19-Erkrankten steigt damit auf 23 Fälle. (Stand: 22. März), 18.30 Uhr)

Sonntag, 22. März, 17.30 Uhr: Kontaktverbot beschlossen

+++ Coronavirus: Bundesweite Kontaktbeschränkung für mindestens zwei Wochen beschlossen +++

Bund und Länder haben sich auf eine Art Kontaktverbot/Kontaktbeschränkung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus geeinigt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich bei einer Telefonkonferenz am heutigen Sonntag darauf geeinigt, Ansammlungen von mehr als 2 Personen im öffentlichen Raum grundsätzlich zu verbieten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Maßnahmen am Abend erläutert: Die Beschränkung des Kontakts bedeute, dass man sich in der Öffentlichkeit nur alleine oder mit einer nicht im Haushalt lebenden Person aufhalten soll. Ausgenommen hiervon: Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen - diese dürfen sich weiterhin zusammen im öffentlichen Raum aufhalten.

Generell werden Bürgerinnen und Bürger angehalten, jeglichen Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein Minimum zu reduzieren.

Weiterhin möglich: der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Arztbesuche, Einkäufe, Teilnahme an Sitzungen, individueller Sport/Bewegung an frischer Luft, Termine und Prüfungen, Hilfe für andere, andere notwendige Tätigkeiten.

Untersagt: Gruppen feiernder Menschen, egal ob öffentlich oder privat.

Mindestabstand zwischen Personen: 1,5 Meter. Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Massage- oder Tattoostudios und Kosmetikstudios werden geschlossen.

Die Maßnahmen gelten zunächst für zwei Wochen.

Weitere Informationen: https://www.rlp.de/.../bund-und-laender-einigen-sich-auf-erw.../

