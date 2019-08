Säubrennerkirmes 2019: Live, laut, lebendig

Mark Schelzke Quartett

Um 11 Uhr lädt das Mark-Schelzke-Quartett zum Jazz-Frühschoppen auf der SWT-Bühne Pariser Platz ein. Das Quartett um den Wittlicher Schlagzeuger Mark Schelzke spielt in der typischen Besetzung Saxophon (Kim Jovy), Klavier (Achim Brochhausen), Bass (Peter Deinum) und Schlagzeug. Das Repertoire reicht von Jazz Standards über Latin Titel bis zu den Klassikern des Jazz Rock.

Handpicked

Um 21.15 Uhr starten Handpicked auf der Bühne am Pariser Platz. Die Band lässt nicht mehr alltäglich zu hörende Rocksongs aufleben – im Stil der verehrten Idole, mit viel Herzblut, authentisch und absolut live! Die Setlist der Band ist eine Hommage an Rockgrößen wie CCR, Tom Petty, Eagles, Beatles und die Stones. Oft sehr nah am Original, manchmal aber auch in einer augenzwinkernden Reminiszenz an die Vorbilder, nimmt Handpicked das Publikum mit auf eine unvergessliche Zeitreise durch vier Jahrzehnte Rock ’n’ Roll.

Noble Composition

Auch auf dem Marktplatz gibt es erstklassige Live-Musik: Noble Composition beginnen dort ihre Show um 21.15 Uhr. Die Musiker präsentieren unter anderem Pop, Rock, Welthits, aktuelle Charts, Oldies und vieles mehr. Pascaline N`sanda war 2010 bei der Sendung »Pop Stars« Finalistin. Simone Kerchner gehört zu den gefragtesten Gala-, Musical- und Partysängerinnen in Deutschland. Neben Bandleader Thomas Bleser (Drums) werden Mark Schelzke (Percussion), Wolfgang Terne (Gitarre und Gesang), Dieter Döhrn (Keyboards und Gesang) und Alexander Reffgen (Saxofon) mit von der Partie sein.



