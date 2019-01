Millionen für den Landkreis

Schulbaumaßnahmen an vielen Standorten im Kreis werden aus dem Schulbauprogramm 2018 des Landes gefördert, erläutert Bettina Brück, bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Für den Landkreis Bernkastel-Wittlich stellt das Land 3.465.000 Euro zur Verfügung.





3.465.000 Euro Förderung für den Landkreis



Verschiedene Schulen sind mit einer Bewilligungssumme von 945.000 Euro neu in das Programm aufgenommen worden: die Grundschulen Hasborn (50.000 Euro/Brandschutz), Hetzerath (50.000 Euro/Erweiterung des Schulgebäudes und Umbau), Morbach Mitte (50.000 Euro/Brandschutz), Wittlich-Meistermann (55.000 Euro/Erweiterung) sowie die Realschule plus Neumagen-Dhron (210.000 Euro/Brandschutz) und die IGS Salmtal (530.000 Euro/Erweiterung). Mit den Landesmitteln würde die Schullandschaft gestärkt sowie Lernbedingungen von Schülern und Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte verbessert werden, so die Abgeordnete.

Im aktuellen Schulbauprogramm werden landesweit 427 Projekte gefördert, wie Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig in Mainz mitteilte. Mit dem Geld werden Um- und Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. In Rheinland-Pfalz wurden 90 Projekte neu in das Programm aufgenommen. Die Fördersumme ist gegenüber dem Vorjahr um 10 Millionen Euro und auf eine Gesamtsumme von über 60 Millionen Euro angewachsen.





2.520.000 Euro für laufende Projekte



Im Landkreis Bernkastel-Wittlich werden 10 Projekte mit insgesamt 2.520.000 Euro gefördert, die sich bereits in der konkreten Planung und Umsetzung oder im Bau befinden oder fertig gestellt und ausfinanziert werden.

Die Fördersummen gehen an folgende Schulen: Grundschule Osann-Monzel (50.000 Euro/Erweiterung); Realschule plus Manderscheid (245.000 Euro/Umbau Sporthalle), Realschule plus Thalfang (220.000 Euro/Umbau), Gymnasium Traben-Trarbach (100.000 Euro/Umbau), Cusanus-Gymnasium Wittlich (235.000 Euro/Erweiterung, Umbau), Peter-Wust-Gymnasium Wittlich (780.000 Euro/Erweiterung, Umbau), IGS Morbach (335.000 Euro/Brandschutz, Umbau, Erweiterung), IGS Salmtal (405.000 Euro/Umbau, Erweiterung, Neubau Mensa), BBS Wittlich (100.000 Euro/Umbau, Erweiterung), Liesertalschule Wittlich (50.000 Euro/Umbau Gebäude und Sporthalle).

(red/sas).