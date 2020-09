Mosel-CleanUp: Aufräumaktion an der Mosel

Seit zwei Jahren gibt es am Rhein das »RhineCleanUp«. 2019 sammelten 20.000 Ehrenamtliche rund 170 Tonnen Müll. Dieses Engagement wollen die Initiatoren ausdehnen. Deshalb ist in diesem Jahr erstmals die Mosel unter dem Namen »Mosel-CleanUp« mit dabei.

Am Samstag, 12. September sind Initiativen und Einzelpersonen aufgerufen die Gestade der Mosel von Müll zu befreien. Unter www.moselcleanup.org kann jeder ein »CleanUp« organisieren oder sich einer Gruppe anschließen.

Gruppen in Reil und Traben-Trarbach sind u. a. schon mit dabei.



(ju)