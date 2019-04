Polizei kontrolliert Motorradfahrer

Schoeller Werk kündigt Stellenabbau an

Hellenthal. „Damit wir weiter am Standort Hellenthal zu wettbewerbsfähigen Konditionen produzieren können, müssen wir ab dem Jahr 2020 voraussichtlich bis zu 25 Prozent des Personals abbauen“, gab jetzt Frank Poschen, Geschäftsführer der Schoeller Werk GmbH & Co. KG, in einer Pressemitteilung bekannt. In erster Linie solle dieses über eine natürliche Fluktuation erreicht werden. Der darüber hinaus gehende Stellenabbau erfolge sozialverträglich und in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat. Zudem plant das Unternehmen Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe.