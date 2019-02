Narren aufgepasst: Umzüge und Partys in Bernkastel-Wittlich

Bausendorf-Olkenbach: Am So., 3. März, 14.11 Uhr, Umzug ab Feuerwehrhaus Olkenbach; danach Après-Party im Gemeindehaus.

Bengel: Nachtumzug am Freitag, 1. März, durch den Ort.

Bernkastel-Kues: Nachtumzug am Sa., 2. März,. 18.33 Uhr, ab Burgstraße in Bernkastel bis zur Güterhalle Kues. Ü30-Party auf dem Marktplatz, Danceparty für die Jüngeren bei der Güterhalle.

Bettenfeld: Närrisch wird's hier am Sonntag, 3. März, 13.11 Uhr.

Bruch: Auch hier ziehen die Narren am So., 3. März, 14.11 Uhr durch den Ort; danach Party mit "Eifeldampf" in der Narrhalla.

Burg/Salm: Umzug am Sonntag, 3. März, 14.11 Uhr, mit buntem Abend im Festschuppen.

Dreis: Rosenmontagsumzug am 4. März, 14.11 Uhr, und Party mit "Cash Family" und "Firlefanz" in der Dreyshalle.

Dörbach: Am Sonntag 3. März, 14.11 Uhr. Enkirch: Am Sonntag, 3. März, ab 13.31 Uhr.

Gladbach: Rosenmontagsumzug am 4. März, 14.11 Uhr.

Graach: Am Sonntag, 3. März, 18.11 Uhr, Nachtumzug mit Narrentreiben in der Mathaiserhalle.

Gonzerath: Umzug der Gonzerather "Hejele" am Faschingsdienstag 5. März, 14.11 Uhr.

Großlittgen: Am Samstag, 23. Februar, 15.33 Uhr.

Hetzerath: Am So., 3. März, ab 14.11 Uhr; anschließend Party in der Narhalla.

Horath: Hier ziehen die Narren am Samstag, 2. März, ab 15.11 Uhr durch die Straßen.

Hontheim: Rosenmontagszug am 4. März; danach Tanz und Stimmung in der Bürgerhalle.

Hupperath: Ebenfalls an Rosenmontag, 4. März, ab 14.11 Uhr, mit Fete in der Sporthalle.

Kinderbeuern: Umzug an Rosenmontag, 4. März, 14.11 Uhr.

Kinheim: Am So., 3. März, 14.11 Uhr, mit anschließender Fastnachtsparty in der Sucellushalle.

Klausen: Umzug am Samstag, 2. März, 15.11 Uhr, von Krames bis zur Festhalle.

Kröv: Umzug und große Party in der Weinbrunnenhalle an Rosenmontag, 4. März, 14.11 Uhr.

Landscheid: Die Landscheider Biebeulen ziehen an Rosenmontag, 4. März, ab 14.11 Uhr umher.

Lieser: Auch in Lieser wird es am 4. März, ab 14.11 Uhr, närrisch mit After-Zug-Party in der Turnhalle.

Longkamp: Am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr; danach Party mit "Just Fun" in der Gemeindehalle.

Manderscheid: Am Sonntag, 24. Februar, 13.11 Uhr, Narrenzug und Party mit "De Schoouten".

Meerfeld: Am Samstag, 2. März, 16.11 Uhr.

Monzelfeld: Ebenfalls am Sa., 2. März, 14.11 Uhr, sowie Stimmung und Tanz mit "Djane Lissy".

Morbach: Der Rosenmontagszug schlängelt sich am 4. März, ab 15.11 Uhr durch die Straßen.

Morbach-Hoxel: Am Dicken Donnerstag, 28. Februar, heißt es "Balkan Helau" im OT Hoxel. 30 Gruppen sind unterwegs; im Anschluss Party in der Turnhalle Morscheid.

Neumagen-Dhron: An Rosenmontag, 14.11 Uhr, im Ortsteil Dhron.

Niederöfflingen: Rosenmontagszug ab 14.11 Uhr.

Niederkail: Am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr. Osann-Monzel: Nachtumzug am Fr., 1. März, mit Abschlussfete an der Oestelbachhalle. Start: 18.33 Uhr an der Grundschule Osann.

Platten: An Karnevalssonntag, 3. März, ab 15.11 Uhr. Anschließend Party bei der Feuerwehr.

Plein: Am Sonntag, 3. März, 14.11 Uhr; danach närrisches Treiben in der Unkensteinhalle.

Piesport: Großer Umzug an Veilchendienstag, 5. März, 14.11 Uhr, mit After-Zug-Party und großem Heringsessen.

Rachtig: Rosenmontagsumzug am 4. März, 14.11 Uhr. Danach Party in allen Gaststätten.

Reil: Am Samstag, 2. März, 15.13 Uhr, mit anschließender "After-Zuch-Party" in der Sporthalle.

Rivenich: Hier wird es schon am Sa., 23. Februar, 18.30 Uhr, bunt.

Salmrohr: Großer Karnevals-Kreuzzug am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr.

Sehlem: Hier findet der Umzug an Karnevalsdienstag, 5. März, 14.11 Uhr, statt. Anschließend Narrentreiben in der Turnhalle.

Traben-Trarbach: Großer Rosenmontagsumzug am 4. März, 14.11 Uhr, mit anschließender Party in der Lorettahalle.

Wittlich: In der Kreisstadt ziehen die Narren am So., 3. März, ab 14.11 Uhr, durch die Straßen.

Zeltingen: Fastnachtsumzug am Samstag, 2. März, 15.11 Uhr.

RED/BE