Neues Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt

WSA Mosel-Saar-Lahn startbereit

Kreis Bernkastel-Wittlich. Das WSA Mosel-Saar-Lahn ist das vierte neu strukturierte Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, das im Rahmen der WSV- und Ämterreform jetzt an den Start geht. Dr. Michael Güntner, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat am Donnerstag, 13. Juni, mit Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, das neue Amt „Mosel-Saar-Lahn“ eingerichtet. Die insgesamt rund 800 Beschäftigten sind nun für über 480 km Wasserstraßen in drei Bundesländern – Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen - zuständig. Dazu zählen Besonderheiten wie die deutsch-französische Grenzstrecke an der Saar, das deutsch-luxemburgische Kondominium an der Mosel und landschaftliche Attraktivitäten wie das Deutsche Eck und die Saarschleife.