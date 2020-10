News-Ticker: Corona-Lage im Kreis Bernkastel-Wittlich

Keine großen Gegenmaßnahmen nach Rekord-Infektionszahlen

VG Birkenfeld. Ein heilloses Durcheinander gibt es bei der Darstellung der Infektionszahlen im Kreis Birkenfeld. Während die Kreisverwaltung gerne von einer 7-Tage-Inszidenz von 62 spricht, registriert das Landesuntersuchungsamt den Wert von 108 am Sonntag. Grund: Die erkrankten amerikanischen Soldaten in Baumholder seien erst gar nicht und dann nur auf großes Drängen der Kreisverwaltung in die Statistik einbezogen worden - und das dann noch falsch, so die Behörde, da die Amerikaner ihre Zahlen aus den vergangenen Monaten nun gebündelt angaben, "sodass Befunde von Ende September und Anfang Oktober noch in die 7-Tage-Inzidenz einflossen", wie der Kreisbeigeordnete Peter Simon darlegt.

weiterlesen