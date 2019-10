Raphael Hamm erwandert über 4.700 Euro auf dem Moselsteig

Landesmuseum: Polizei fahndet im Fernsehen nach Tätern

Trier. Nach dem Einbruch in das Rheinische Landesmuseum in Trier am 8. Oktober fahndet die Polizei in der SWR-Fernsehsendung "Vorsicht Verbrechen" am kommenden Dienstag, 5. November, nach den Tätern.