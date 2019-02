Schwerer Unfall: Frau prallt gegen Baum bei Wintrich

Am Montag, 18. Februar, kam es gegen 7.15 Uhr zu einem schweren Unfall. Eine 19-jährige Frau aus dem Raum Morbach fuhr mit ihrem Pkw die K85 von Kasholz kommend in Richtung Wintrich. Am Ende einer leichten Rechtskurve verlor die junge Frau auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern, geriet in den linken Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Baum. Sie musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Trier geflogen.

Im Einsatz waren Helfer der Feuerwehren aus Mülheim, Wintrich und Kues, zwei Fahrzeuge des DRK und die Straßenmeisterei Bernkastel. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.

(Polizeiinspektion Bernkastel-Kues/ red).