Schwerer Verkehrsunfall in Zeltingen-Rachtig

Magdalenenkirmes in Bullay

Bullay. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juli, verwandelt sich der Lindenplatz in Bullay zum "Kirmesplatz".Der Lindenplatz ist am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juli, nicht nur der Dorfmittelpunkt, sondern hier wird auch - organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Bullay - der Feiermittelpunkt der Moselgemeinde sein. Genauer gesagt heißt das: Die Gäste…

weiterlesen