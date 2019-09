Tennisturnier beim DJK Hasborn

Oktoberfest Wittlich 2019: Feiern ohne Plastik und Bargeld

Wittlich. Noch drei Wochen bis zum traditionellen Fassanstich am 20. September, mit dem das Bungert-Oktoberfest in die 29. Saison startet. Das Event hält einige Neuerungen bereit: Erstmals wird ein Original-Münchner Holzfass, gefüllt mit Oktoberfestbier, auf der Bühne angeschlagen und Tollhaus und Isi Glück feiern mit ihrer Musik Premiere am ersten Abend des Wittlicher Festgeschehens.…