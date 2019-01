Top-Events zum Verschenken!

Der WochenSpiegel bietet eine große Auswahl an Shows in der Region. Erleben sie die Events allein oder verschenken Sie Karten, um die Veranstaltungen gemeinsam zu erleben.

Das erwartet Sie 2019



"Die Große Andrew Lloyd Webber Musical Gala" am Donnerstag, 7. Februar, um 20 Uhr in der Europahalle. Tickets ab 42,90 Euro.

"Magic of the Dance" kommen am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr in die Europahalle. Karten gibt es im Vorverkauf ab 34,25 Euro.

"Rythm of the Dance" heißt es am 20. Januar im Trifolion Echternach. Karten für die irische Tanz-Sensation sind ab 45 Euro zu haben.

"The 12 Tenors" am Donnerstag, 7. März, 20 Uhr, in der Europahalle - Während der Sonderaktion "2 für 1" kosten zwei Karten ab 46 Euro.

Die "Nacht der Musicals" mit den legendären Hits kommt am 25. März in die Europahalle nach Trier. Tickets gibt's ab 40,90 Euro.

"ABBA Gold: The Concert Show - Live!" ist am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr im Trifolion (L-Echternach) zu Gast. Tickets ab 40 Euro.

"Abba Gold - The Concert show" am 7. April, 19 Uhr, in der Europahalle Trier: Mit Sonderaktion "2 für 1" kosten zwei Karten ab 46 Euro.

"Best of Musical StarNights" am Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, in der Europahalle Trier - Sonderaktion "2 für 1": zwei Karten ab 46 Euro.

