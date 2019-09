Vier Frauen streben nach der Mosel-Krone

Julia Gries aus Kobern-Gondorf, Julia Weis aus Zell an der Mosel, Marie Jostock aus Köwerich und Bärbel Ellwanger aus Trier treten bei der Wahl am 13. September in Bernkastel-Kues an. Nach einer Fachbefragung und einem Bühnenprogramm wird eine Jury die Nachfolgerin von Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach wählen.

Über die Bewerberinnen

Bärbel Ellwanger

Bärbel Ellwanger ist seit September 2018 amtierende Mosel-Weinprinzessin. Die 25-jährige aus Trier absolviert derzeit ihr Master-Studium in Freizeit-, Sport-, Tourismus-Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, zuvor hatte sie im Fach Moderne China-Studien an der Universität Trier ihren Bachelor-Titel erworben. Die Hobbys der ehemaligen Trierer Weinkönigin sind Backen, Wandern und Gleitschirmfliegen. Marie Jostock Aus Köwerich im Kreis Trier-Saarburg stellt sich Marie Jostock der Wahl. Die 19-Jährige, die in den Weinbergen der Großeltern erste Erfahrung rund um den Weinbau sammelte, hat im März ihre Abiturprüfung abgelegt und beginnt im Oktober ein Studium bei der Landespolizei Rheinland-Pfalz. Seit 2018 ist sie amtierende Ortsweinkönigin, zuvor warb sie ein Jahr als Ortsweinprinzessin für die Weine ihrer Heimatgemeinde. Zu ihren Hobbys gehören Tennis, Tanzen und Leichtathletik.

Julia Weis

Julia Weis aus Zell ist 21 Jahre alt und studiert seit 2017 an der Hochschule Geisenheim University im Rheingau das Fach Internationale Weinwirtschaft. Von 2015 bis 2018 war sie als Weinmajestät für ihre Heimatstadt im Einsatz. Im Weingut ihrer Eltern arbeitet sie vor allem im Weinverkauf in der Vinothek sowie im Weinberg mit. Ihre Freizeit widmet sie neben dem Wein dem Lesen, dem Reisen und dem Gardetanz.

Julia Gries

Von der Terrassenmosel bewirbt sich Julia Gries um die Mosel-Krone. Die 27-jährige Hotelbetriebswirtin aus Kobern-Gondorf arbeitet für die Touristinformation Sonnige Untermosel der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau absolvierte sie die Fachschule für Hotelbetriebswirtschaft in Koblenz. Ihre Eltern betreiben einen Winzerbetrieb im Nebenerwerb. Bis Juli war sie Ortsweinkönigin von Kobern-Gondorf.

Entscheidung fällt am 13. September

Die Entscheidung, wer die Mosel-Krone ab dem 13. September tragen wird, trifft eine Jury aus Wein- und Tourismusfachleuten sowie Medienvertretern. Die Kandidatinnen müssen zunächst in einer Fachbefragung, die im Oldtimermuseum Zylinderhaus stattfinden wird, ihr Wissen über das Weinbaugebiet Mosel, Rebsorten, Weine und Weinerzeugung sowie -vermarktung unter Beweis stellen. Abends treten die Anwärterinnen auf die Mosel-Krone in der Mosellandhalle vor einem großen Publikum auf. In einem moderierten Bühnenprogramm mit Filmeinspielungen werden die Bewerberinnen sich Gästen und der Jury präsentieren. Dabei geht es vor allem um das Auftreten vor Publikum, rhetorische Fähigkeiten und Schlagfertigkeit. Höhepunkt des Abends ist die Krönung der neuen Gebietsweinkönigin und ihrer Prinzessinnen.

RED