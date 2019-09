Wanderevents am Moselsteig

Das Ferienland Bernkastel-Kues bietet verschiedene Wanderungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten an:

Literarische Wanderung

Freitag, 1. November

In der Gemeinde Brauneberg liegt das frühere Franziskanerinnenkloster Filzen. Die hiernach benannte Weinlage »Klostergarten« und ihre Umgebung lassen sich durch den Klostergartenweg erwandern. Dabei werden Gedichte und andere literarische Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern vorgetragen, die das Leben in Frauenklöstern in allen Facetten beschreiben. Literarischer Experte wird Dr. Matthias Vollet von der Kueser Akademie sein. Neben Literarischem gibt es Kaffee und Kuchen. Kosten p. P.: 14 Euro.

Weingüterwanderung

Samstag, 2. November

Hier geht es zu renommierten Weingütern im Ferienland und entlang des Moselsteigs. Startpunkt ist das Weinmusuem – hier gibt es Weine vom DRK Hofgut. »Für uns ist es wichtig, den Startpunkt in Bernkastel-Kues zu setzen. Hier mussten wir schauen, dass wir etwas Passendes für 150 Teilnehmer finden. Das Weinmuseum ist ein optimaler Ausgangspunkt«, freut sich Organisator Patrick Schäfer von der Kultur & Kur auf den Auftakt. Von Bernkastel-Kues aus geht es über Lieser, Maring-Noviand und Brauneberg nach Osann-Monzel. Auf der knapp 15 km langen Strecke laden Weingüter zur Einkehr ein, in denen Weine verkostet werden können. Das eigens für die Wanderung kreierte Weinglas wird wieder mit dabei sein. Kosten p. P.: 34 Euro.

Kulinarische Wanderung

Sonntag, 3. November

Bei der Kulinarischen Wanderung werden auf einer Strecke von knapp 15 km Aperitif, Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch angeboten. Hier haben Annette Pauly und Yvonne Moser von der Kultur & Kur das Zepter übernommen: »Neben dem kulinarischen Angebot ist auch das Ambiente wichtig. Es geht schon in das eine oder andere monumentale Bauwerk, in dem einem ein Hauch von Geschichte um die Nase weht. Dazu dann noch der Duft der Leckereien, die serviert werden – und schon ist alles für eine kulinarische Wanderung angerichtet.« Die Wanderung führt von Bernkastel-Kues moselabwärts Richtung Zeltingen-Rachtig und Ürzig und streift hin und wieder den Moselsteig. Bei der Zusammenstellung des Menüs unterstützen die an der Wanderstrecke gelegenen Restaurants. Kosten p. P: 59 Euro. Anmeldung zu den Veranstaltungen: www.wanderevents-bernkastel.de

