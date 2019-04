Wenn Kinder zur Uni gehen

Vor sechs Jahren wurden die ersten Kinder-Uni-Veranstaltungen in Wittlich dank der Kooperation der Universität Trier mit der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei aus der Taufe gehoben. Auch in diesem Jahr gibt es wieder drei Veranstaltungen:

Donnerstag, 16. Mai: »Wirtschaft – ein Kinderspiel«

Seminar mit Sabine Gans in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus, 14 bis 15.30 Uhr; Alter: ab 10; TN: 15.

Wie funktioniert eigentlich Werbung und wie entsteht der Preis eines Produkts? Dieses Seminar bietet eine spielerische Einführung in die Geheimnisse der Wirtschaft.

Freitag, 24. Mai : »Kunst und Gemüse«

Seminar mit Dr. Stephan Brakensiek in der Stadtbücherei Wittlich von 15 bis 18 Uhr; Alter: ab 8; TN: 12.

Gemüse und Malerei? Kein Gegensatz, haben doch viele Künstler Gurke, Sellerie & Co in ihren Bildern verewigt. Nach einem Ausflug in die Kunstgeschichte des Grünzeugs bedrucken die Teilnehmer selbst T-Shirts mit Gemüseporträts.

Samstag, 29. Juni: »Wir fahren nach Japan!«

Seminar mit Jan-Patrick Proost in der Stadtbücherei Wittlich von 14 bis 17 Uhr; Alter: ab 8; TN: 15. Die Veranstaltung geht auf Entdeckungsreise in die japanische Sprache und Kultur mit Fragestellungen wie. u. a.: Wie sieht der Alltag einer japanischen Familie aus und ist die japanische Schrift tatsächlich so kompliziert, wie sie aussieht?

Die Veranstaltungen sind kostenlos. Registrierung für Interessierte ab sofort unter: www.kinderuni.uni-trier. Etwa vier Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung ist die verbindliche Anmeldung möglich.



