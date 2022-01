Willkommen im Leben kleine Mathilda!

Bereits in wenigen Tagen können die überglücklichen Eltern Bettina und Marcel Helbig aus Bekond mit ihr nach Hause fahren, wo schon ungeduldig der große Bruder Hendrik (3) sein Schwesterchen erwartet.

Die Geburtshilfe am Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich erfuhr mit insgesamt 1.442 Geburten im Jahr 2021 wieder eine kleine Steigerung zum Vorjahr: 2020 hatte das Team 1.373 Entbindungen betreut. Wie im Vorjahr, so waren auch 2021 wieder 28 Zwillingspärchen darunter, so dass die Zahl der entbundenen Babys in 2021 bei 1.470 lag.

Die Geburtshilfe im Wittlicher St. Elisabeth Krankenhaus ist als „Perinatale Schwerpunktklinik“ qualifiziert und bietet werdenden Eltern eine hohe Sicherheit und Geborgenheit für die Geburt.