Unfall auf A1: Vier Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Eckfeld. Am heutigen Freitag kam es gegen 3.35 Uhr auf der Autobahn (A) 1 bei Eckfeld in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von 30.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen schaukelte sich ein mit Stahlwalzen beladener Anhänger hinter einem Pkw so auf, dass der Fahrer die Kontrolle über das Gespann verlor. Der Pkw drehte sich um die eigene Achse und stieß gegen die rechte Schutzplanke. Der losgerissene Anhänger kippte um und kam auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Ein nachfolgender Pkw wurde von der verlorenen Ladung des Anhängers getroffen und beschädigt. Dabei zog sich der Fahrer dieses Fahrzeuges eine leichte Handverletzung zu. Ein weiterer Pkw (Bild), der auch gegen den Anhänger stieß, kam total beschädigt nach links von der Fahrbahn ab und ramponierte zusätzlich die Mittelschutzplanke. Die beiden Insassinnen wurden dabei jeweils leicht am Knie verletzt. Ein vierter Pkw-Fahrer überfuhr kurz darauf Trümmerteile auf der Fahrbahn und zog sich einen Schaden am Unterboden seines Pkw zu. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge durch vier Abschleppwagen musste die Fahrbahn an der Unfallstelle für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Neben der Autobahnpolizei Schweich waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei Wittlich im Einsatz. Foto: FF Am heutigen Freitag kam es gegen 3.35 Uhr auf der Autobahn (A) 1 bei Eckfeld in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von 30.000 Euro. Nach…

weiterlesen