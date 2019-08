90 Jahre Musikverein Sehlem-Esch

Musikverein Sehlem-Esch im Portrait

Der Musikverein Sehlem-Esch wurde 1929 gegründet. Seitdem stehen die aktiven und inaktiven Mitglieder für lebendige Vereinskultur der beiden Orte Sehlem sowie Esch und darüber hinaus. Neben musikalischen Aktivitäten in den Gemeinden - seien es kirchliche Auftritte, Ständchen zur "Goldenen Hochzeit" sowie Konzerte bei Feierlichkeiten der anderen Dorfvereine - freut man sich besonders über die Gegenbesuche der befreundeten Musikvereine.

Musik im Fokus

Einen großen Stellenwert nehmen die Jahreskonzerte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Solisten oder Chorprojekten ein: Es gibt ein Motto-Konzert in der St. Rochus Halle in Sehlem und im darauffolgenden Jahr ein Motto-Adventskonzert. Auch die volkstümliche Blasmusik spielt in den Sommerprogrammen eine große Rolle, wie bei der Sehlem-Escher Fastnacht oder den zahlreichen Oktoberfesten der Region.Das abwechslungsreiche Programm kommt gut an - mit dem Nachwuchs hat der MV keine Probleme: "Unser Verein ist aktuell mit 48 aktiven Musiker/innen sehr gut aufgestellt und bewältigt anspruchsvolle Kompositionen in der Mittel-Oberstufe. Nicht zuletzt auch durch unsere Nachwuchsausbildung, die wir seit Jahren ausschließlich über die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich planen und durchführen." Wert legt man in Sehlem und Esch zudem auf ein gutes Miteinander wie etwa bei Vereinsfahrten und Wandertagen. Auch die Escher Kirmes soll eine Veranstaltung zum gemeinsamen Verweilen werden. Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Esch und den Sportfreunden Esch lädt der Musikverein zum bunten Rahmenprogramm mit Live-Musik, Konzerten, Hammelbratenessen sowie Kaffee und Kuchen. "Wir würden uns sehr freuen, den ein oder anderen bei uns im Jubiläumsjahr begrüßen zu dürfen."

Programmn

Samstag, 24. August

20 Uhr Gastverein Musikzug Sehlem/Niedersachsen

22 Uhr Großer Zapfenstreich; Mitwirkung: MV Sehlem-Esch, Spielmannszug Sehlem, Freiw. Feuerwehr Sehlem und Esch; anschließend: Tanzmusik mit Wolfgang

Sonntag, 25. August

10 Uhr Messe im Festzelt

11.15 Uhr Frühschoppenkonzert

ab 15 Uhr Kinderbelustigung

ab 15 Uhr Konzert der Gastvereine

Montag, 26. August

15 Uhr Kaffee & Kuchen; musikalische Unterhaltung mit Heike, Kurt und Richard

20 Uhr Spielmannszug Sehlem

20.30 Uhr Big-Band Melody-Makers

an allen Tagen: Traditionelles Hammelbratenessen

red