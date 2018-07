A1: Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Pick Up überschlägt sich

Herforst. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr im Kreuzungsbereich der L 46 in Herforst in Höhe des Restaurants Kings Dinner. Dort überschlugen sich zwei US-Amerikaner mit ihrem Pick Up, besetzt mit zwei US Amerikaner. Beide Personen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die L 46 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg, die US Police Spangdahlem, das DRK aus Badem, Ehrang und Bitburg mit Notarzt sowie die Feuerwehren Speicher und Herforst.

