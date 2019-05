Auto fährt in Kita in Plein

Am Montag, 20. Mai, gegen 18.30 Uhr, kam es in Plein, im Schladterweg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer wollten sein Fahrzeug in Plein vor dem dortigen Jugendheim parken. Dann beschleunigte der Fahrer aus unbekannten Grünen. Das Fahrzeug fuhr über eine Rasenfläche etwa 100 Meter weit und prallte ungebremst gegen die Mauer der Kindertagesstätte in Plein. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt und mussten in das Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug und an der Kindertagesstätte entstand Sachschaden, der auf mindestens 70.000 Euro geschätzt wird. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 12 Mann, das DRK und eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

(PI Wittlich/red).