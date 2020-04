Das Veranstaltungsprogramm von "Kultur in der Wallfahrtskirche" leidet auch unter dem Veranstaltungsverbot der Corona Pandemie. Die erste betroffene Veranstaltung: "Bosbach, Politk, Gott und die Welt" - ein Gespräch von Pater Albert Seul OP. Diese war eigentlich am 27. März vor ausverkaufter Kirche geplant.

Als neuer Termin wurde bereits der 13. November (19.30 Uhr) festgelegt, in der Hoffnung, dass bis dahin solche Veranstaltungen wieder möglich sind.

Nachdem jeden Sonntag ein Online-Gottesdienst aus der Wallfahrtskirche auf YouTube gesendet wird, ist man in Klausen auch bei den Veranstaltungen kreativ: "Kultur in der Wallfahrtskirche" ist jetzt auch auf dem YouTube Kanal mit einem Gesprächsformat live (www.youtube.com/c/WallfahrtskircheKlausen)

Am Montag, 6. April spricht Pater Albert Seul OP unter dem Motto "Bosbach, Gott und die Welt - Corona Spezial" in einem YouTube-Livestream mit dem bekannten Politiker Wolfgang Bosbach. Primär wird es in dem Gespräch um die Sichtweise von Wolfgang Bosbach zum Thema Corona gehen und seine Erfahrungen in dieser besonderen Zeit. "Da Wolfgang Bosbach für seine klare und unverblümte Meinung bekannt ist, erwarte ich ein kurzweiliges 30-minütiges Gespräch zur aktuellen Situation." erzählt Pater Albert. "Wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Bosbach spontan diesem Format und der zusätzlichen Veranstaltung zu gesagt hat", freut sich der ehrenamtliche Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg. "Nachdem wir nun schon einige Erfahrungen mit Live-Streams gemacht haben, möchten wir das nächste technische Experiment auch mit unserem Kulturprogramm wagen", ergänzt Pater Albert.

"Wenn das Format gut ankommt, ist die Fortführung der Gesprächsformate per Livestream in dieser Corona-Zeit denkbar. Wir sind mit weiteren interessanten Gesprächspartnern in Kontakt und hoffen hier auf weitere Zusagen," verrät Marenberg.

Diese Online Veranstaltung ist auch bei Facebook eingerichtet: www.facebook.com/events/339014333722783/

Info: Für die verlegte Veranstaltung "Bosbach, Politik, Gott und die Welt" mit dem neuen Termin am 13. November gibt es noch 20 Restkarten im Dorfladen Klausen oder bei Ticket Regional. Die Karten mit dem Termin 27. März behalten ihre Gültigkeit.

red