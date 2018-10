Einbruch mit Diebstahl in Klausen

Klausen. Am Sonntag, 30 September, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr, drangen unbekannte Täter in Klausen, Neubaugebiet Neuwies, während der Abwesenheit der Hausbesitzer in ein Wohnhaus ein. Sie erbeuteten Schmuck, Bargeld und Computerhardware. Zudem ist ein nicht unbedeutlicher Sachschaden festgestellt worden. Danach versuchten die Täter, in ein weiteres Wohnhaus einzudringen, wurden dabei aber vom Hausbesitzer überrascht, woraufhin sie flüchteten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wittlich um Hinweise. Wer hat vor/in/nach dem angegebenen Zeitraum ortsfremde Personen und Fahrzeuge registriert. Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Feststellungen und Sachverhalte zeitnah über den Notruf 110 zu melden.

