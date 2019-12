Explosion in Wohnwagen bei Landscheid

In Landscheid ist es am Montag gegen 17.10 Uhr zu einer Explosion und einer Durchzündung außerhalb der Ortschaft in einem Wohnwagen gekommen. Die Ursache ist bisher noch nicht geklärt. Die Feuerwehr vermutet, dass die Gasanlage des Wohnmobils explodiert ist. Am Einsatzort hatten die Einsatzkräfte drei Gasflaschen geborgen.

"Das Feuer konnten wir ziemlich schnell wieder löschen, das war eher eine große Stichflamme.

Da ist wohl etwas an der Gasanlage des Wohnwagens explodiert", so Wehrleiter Stephan Christ, von der Feuerwehr Wittlich-Land. Bei der Explosion sei außerdem ein Mensch verletzt worden. "Wir wissen bisher, dass die Person großflächige Verbrennungen erlitten hat und in der Römerstraße an den Rettungsdienst übergeben wurde", sagt Christ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren mehrere Freiwillige Feuerwehr aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Außerdem die Polizei Wittlich, die Kriminalpolizei und der Rettungsdienst mit Notarzt.

(red).