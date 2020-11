Plein: Fahrer bei Unfall auf der EifelstraÃŸe schwer verletzt

Buy Essay Writing: Readily Available Assignment Solutions for Cheap. Are you struggling with any of your academic essays? Search no further! We offer the best Hire Someone To Write My Paper writing services that you can never compare with any other company. We also have editing, formatting and proofreading services for any document of your choice. Buy our services now for cheap, and you will never search any Am Montag, 30. November, um 7.17 Uhr kam es in Plein zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Eifelstraße in Richtung Wittlich. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers lag bei Eintreffen der Polizei auf der Fahrerseite, sodass der Fahrer durch die Feuerwehr befreit werden musste. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Anschließend wurde er mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wittlich gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wittlich und Plein, ein Rettungswagen und die Polizei Wittlich.

