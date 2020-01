FSV Plein sammelt Spenden bei Tannenbaumaktion

Bereits 10.000 Euro konnte der FSV Plein 1982 bei seinen Tannenbaumaktionen sammeln. Seit 30 Jahre hilft der Verein damit sozialen Projekten und Hilfsbedürftigen. Am Samstag, 11. Januar findet die Jubiläums-Tannenbaumsammlung statt, bei der wieder Spenden gesammelt werden. Start ist um 9 Uhr an der örtlichen Bushaltestelle. Tannenbaumbesitzer können ihre Bäume auch vor die Tür stellen. Spenden, die an diesem Tag eingenommen werden, gehen an Nick Heinsdorf aus Trittenheim. Nick ist an einem Hirntumor erkrankt. Ein Medikament aus den USA könnte helfen, doch dieses kostet mehrere tausend Euro und wird von der Krankenkasse nicht finanziert. Durch Spenden soll die Behandlung finanziert werden.

Weitere Aktion bei den Benefiz-Radlern gestartet.

Auch die Benefiz-Radler möchten helfen. Sie sammeln regelmäßig durch Aktionen Gelder für hilfsbedürftige Menschen. Für Nick haben sie ein Crowdfunding-Projekt auf der Webseite der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG eingerichtet. das Ziel: 5000 Euro sammeln. Noch bis zum 3. April läuft die Aktion. Zusätzlich bezuschusst die Bank das Projekt: 10 Euro legt sie für jeden Unterstützer oben drauf, der mindestens 5 Euro spendet. Und das so lange, bis der mit 20.000 Euro gefüllte Spendentopf leer oder das Finanzierungsziel erreicht ist.

www.vvr-bank.viele-schaffen-mehr.de/hilfe-fuer-nick

Weiteres Spendenkonto: Kicker gegen Krebs e.V.: "Hilfe für Nick", DE 4958 5601 0300 1019 1003.

(red)