Gefahrstoffzug im Einsatz: Ölfilm auf Bieberbach in Platten

Platten. Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am späten Mittwochnachmittag, 4. September, kurz nach 17 Uhr. Auf dem Bieberbach in Platten konnte man eine ölige Substanz an einer Stelle sehen, an der der Bach in die Lieser einmündet.