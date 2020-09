Klausen: Gesegnet wird trotzdem

»Gerade in diesen Zeiten möchten wir weiterhin – unter Einhaltung der Corona-Regeln – nah bei den Menschen sein. Die Segnung der Tiere und der Traktoren ist für die Menschen sehr wichtig«, sagt Pater Albert Seul OP.

Die Tiersegnung wird am Samstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) um 15 Uhr im Park neben der Wallfahrtskirche stattfinden. Es werden Striche für den Mindestabstand eingezeichnet und es besteht Maskenpflicht für Menschen auf dem Gelände.

Neben der Segnung ist kein Rahmenprogramm vorgesehen. »Alle Tiere sind herzlich willkommen«, freut sich der Pater.

Die traditionelle Traktorwallfahrt am Sonntag, 4. Oktober, wird zu einer Traktorsegnung. Die Fahrzeuge können am alten Weiher unter Einhaltung der Corona-Regeln parken. Allerdings ist dies kein Veranstaltungsgelände wie im letzten Jahr, die Fahrzeugbesichtigungen, Prämierungen und die Bewirtungen entfallen komplett.

Um 14 Uhr werden die Fahrzeuge an die bekannte Segnungsstelle des letzten Jahres geleitet und dort gesegnet. Der Korso entfällt ebenfalls.

Am Sonntag, 4. Oktober, 16 Uhr ist die Kinder-Traktorsegnung, bei der Kinder eingeladen sind ihre Fahrzeuge mitzubringen. Eine kurze Andacht ist im Park neben der Wallfahrtskirche geplant. Bei schlechtem Wetter findet diese in der Kirche statt.



(red)