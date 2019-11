Sybille Schönhofen (bil) 08. November 2019 Artikel teilen





Hetzerath: Recyclinganlage als unbedenklich eingestuft

Brecheranlage laut Behörden genehmigt und überwacht

Hetzerath. Eine Bürgerbefragung in Hetzerath soll über eine Erweiterung des Industrieparks Region Trier (IRT) entscheiden. Vorgesehen ist, den IRT um 40 Hektar bis 500 Meter an die Ortsgemeinde heran zu vergrößern. Die Gegner der Erweiterung haben viele Bedenken: Mehr Lärm, mehr Verkehr, schlechte Luft, Gewässerverunreinigung. Darüber hinaus stoßen sie sich an der Recyclinganlage der Firma Lehnen, die in dem Erweiterungsgebiet an der L141 liegt.