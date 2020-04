IGS Salmtal entlässt ersten Abiturjahrgang

Kinderschutz-Homepage für Betroffen von häuslicher Gewalt

Trier. In Zeiten der Corona-Pandemie nehmen Konflikte innerhalb der Familie zu. Darunter leiden vor allem Kinder und Jugendliche. Ihr Schutz wird mehr denn je zur Herausforderung. Die Fachstelle Kinder- und Jugendschutz des Bistums Trier bietet ab sofort eine eigene Homepage an, die sich speziell an Betroffene richtet.