Kind in Huppearth von Hund gebissen

Hupperath. Am Montag, 6. Januar, wurde ein Junge in Hupperth von einem Hund gebissen. Die Polizei sucht nach dem Hundehalter und nach Zeugen.Am vergangenen Montag, 6. Januar, gegen 10 Uhr, wurde beim Feuerwehrgerätehaus in Hupperath ein achtjähriger Junge von einem Hund in den linken Unterschenkel gebissen. Der bisher unbekannte Hundehalter war mit zwei Hunden an einer Leine unterwegs,…