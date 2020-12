Klausen: Nikolaus besucht Kinder

If you are looking to Planning Quotes Business materials and that of top-quality, then youve got look for professional providers. This is to ensure you get nothing but quality stuff, and the writers who write your paper are themselves qualified. If you are looking for something similar, then one name you can trust is 123Dissertations.com. Der Nikolaus ist u.a. als Freund der Kinder bekannt. Deshalb war es ausgeschlossen, dass der Nikolaus wegen Corona nicht zu den Kindern nach Klausen kommt. Rund 100 Kinder haben sich angemeldet, dass er zu ihnen kommen soll. Da Klausen in der Fläche ein großes Dorf ist, mussten drei Nikoläuse her, um die Kinder zu besuchen.

Pater Albert Seul OP hat am Nikolaustag die Nikoläuse am Portal vor der Wallfahrtskirche entsandt. Sie machten mit lautem Schellen auf sich aufmerksam und wurden von den Kindern am Straßenrand erwartet. Für jedes hatte der Nikolaus ein liebes Wort und eine kleine Überraschung. Auch auf die Gesichter der Eltern und der Senioren zauberte er mit seinen Helfern ein lächeln ins Gesicht.

Selbstverständlich hat auch der Nikolaus auch eine Mund/Nasenmaske getragen.

"Der Brauch des Nikolaus und der Besuch der Kinder in Klausen war gerade auch in Zeiten von Corona wichtiger denn je, um Freude in das Leben zu bringen." sagt Pater Albert.

