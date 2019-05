Kleine Naturschützer in Aktion

Müll einfach in die Natur werfen - für die Mondscheingruppe der Kindertagesstätte Sternschnuppe Altrich ist das völlig unverständlich. Einmal jede Woche gehen die Fünf- und Sechsjährigen mit ihren Erzieherinnen auf Exkursion. Der letzte Naturausflug führte die Kinder zu einem Grillplatz mit Bänken, den Jugendliche einst in einer 72-Stunden-Aktion geschaffen hatten. Eigentlich ein schöner Ort zum Verweilen und Rasten direkt an der Lieser. Dort wollten die kleinen Entdecker in Ruhe frühstücken. Was sie vorfanden, sah jedoch gar nicht gemütlich aus: Der Platz war vermüllt. Schockierend, aber bereits ein gewohntes Bild, wie Collin (6) erklärt: "Das ist immer so. Die Leute schmeißen den Müll einfach in die Natur. Wir finden oft Zigarettenkippen, Glasflaschen und anderes Zeug. Da hinten liegt sogar ein kaputter Regenschirm." Auch den werden die Kinder wenige Minuten später aufsammeln, zusammen mit Essensresten, Plastik und vielem mehr.

Müll ist schlecht für Tiere und Umwelt

Die Idee zur Sammel- aktion hatte Hannah (6) im Kita-Parlament, zu dem die Mondscheingruppe einmal die Woche zusammenkommt. Und damit endlich jeder versteht, dass der Unrat nicht in die Natur gehört, muss der Wochenspiegel berichten, ist sich Sofia (6) sicher. Und die Botschaft der Kinder ist deutlich: "Die Menschen müssen aufhören, ihren Müll in die Gegend zu schmeißen." Das sei gefährlich für die Umwelt und die Tiere. Für Levin (5) ist klar, warum der Abfall im Grünen landet: "Die Leute sind zu faul und haben keine Kraft mehr, also werfen sie ihn einfach weg." Um dieses Verhalten zu ändern, haben die Kinder einen konstruktiven Vorschlag: Rucksack auf den Rücken schnallen, das Essen in eine Brotdose packen und die Reste wieder mitnehmen. Ganz einfach.

Bewusstsein schärfen

Schon in der Kita auf die Müll-Problematik aufmerksam zu machen ist für Erzieherin Annett Winters aus Altrich selbstverständlich: "Man sollte das Bewusstsein bereits in frühen Jahren schärfen. Wenn man das nicht ernst nimmt, geht es vielleicht später verloren." Einen positiven Nebeneffekt habe das Verhalten der Kinder außerdem auf die Erwachsenen, wie die 51-Jährige berichtet: "Sie erzählen ihren Eltern davon und sensibilisieren für das Thema". Auch die 55-Jährige Erzieherin Birgit Schröder aus Wengerohr ist sicher: "Jeder möchte ein schönes Umfeld haben, aber die Wertschätzung für unsere Natur ist verloren gegangen. Wir versuchen, den Kindern das näherzubringen, damit sie in Zukunft darauf achten." Das tun sie offenbar schon heute. Denn Hannah, Sofia, Collin und die anderen haben Schilder gebastelt und am Platz aufgehangen. "Die sollen daran erinnern, Müll nicht einfach wegzuwerfen", erklärt Collin. "Das macht man nicht ..."

sas