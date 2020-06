Das Veranstaltungsprogramm »Kultur in der Wallfahrtskirche« liegt aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen auf Eis. Die Veranstalter haben jedoch schnell reagiert und ein kleines alternatives Sommerprogramm auf die Beine gestellt. Im Juli heißt es in Klausen daher: »Kultur an der Wallfahrtskirche«

Geplant sind drei Picknickveranstaltungen auf dem Gelände des Bolzplatzes nahe der Wallfahrtskirche. Für die Veranstaltungen wird eine Bühne aufgebaut. »Das Außengelände ist perfekt, da es einen separaten Ein- und Ausgang hat. Wir werden 70 Flächen von 1,5 x 2 Meter als Picknick-Plätze und Berücksichtigung des geforderten Sicherheitsabstandes auf dem Gelände einzeichnen und die Besucher bringen ihre Decke mit. Es wird auch limitierte Flächen im hinteren Bereich geben, der bestuhlt ist. Essen und Trinken zum Picknick dürfen die Besucher mitbringen. Der Musikverein bietet zudem Picknick-Pakete an«, erklärt der ehrenamtliche Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg das Konzept.

Pater Albert Seul OP ergänzt: »Wir möchten mit diesen Veranstaltungen Mut machen und einen Teil dazu beitragen, das Kulturprogramm in der Region wieder zu beleben. Natürlich stellen die aktuellen Rahmendaten mit den Sicherheitsabständen einen erhöhten Aufwand bei der Organisation der Veranstaltungen dar und erfordern Disziplin der Zuschauer, aber wir möchten unseren Beitrag leisten, den Menschen in der Region wieder ein interessantes Kulturprogramm anzubieten. Wir freuen uns, dass die Verbandsgemeinde Wittlich-Land und auch das Kreisordnungsamt diese Idee unterstützt bzw. schnell genehmigt haben.«

Das Programm:

Den Anfang macht am So., 5. Juli (19 Uhr) der Extremsportler und Musiker Joey Kelly (»Kelly Family«) mit seinem Vortrag »Abenteuer Leben«. Er erzählt u. a. über sein neuestes Abenteuer »Bulli Challenge – ohne Geld von Berlin nach Peking«, bei dem er mit seinem Sohn Luke und einem über 50 Jahre alten VW Bus in 27 Tagen 13.000 Kilometer zurückgelegt hat. Außerdem gewährt er private Einblicke hinter die Kulissen der Kelly Family.

Am So., 12. Juli (18 Uhr) wird Guildo Horn mit einer kleinen Besetzung der Orthopädischen Strümpfe die Zuschauer mit einem »Picknick-Schlagerkonzert« beglücken. Im Gepäck wird er einen bunten Blumenstrauß von bekannten Schlagern gepaart mit rockiger Melodien für seine fast zweistündige Show dabei haben.

Die letzte Veranstaltung beginnt am So., 19. Juli um 19 Uhr: die musikalische Lesung von Sebastian Krumbiegel (»Die Prinzen«) zu seinem Buch »Courage zeigen – warum ein Leben mit Haltung gut tut.« Krumbiegel verbindet ernsthafte und unterhaltsame Themen mit Songs, die in den heutigen bewegten Zeiten eine erstaunliche Aktualität entwickelt haben. Besucher erwarten u. a. Geschichten aus seiner Kindheit in der DDR, über die Popstar-Karriere mit den Prinzen und sein politisches Engagement gegen Nazis und für eine offene, multikulturelle Gesellschaft.

Start des Vorverkaufs für alle drei Veranstaltungen: Sa., 13. Juni (ab 8 Uhr) exklusiv im Dorfladen Klausen.

Für Joey Kelly und Sebastian Krumbiegel kostet das 4er-Ticket für eine ausgewiesene Picknick-Fläche (1,5 x 2 Meter) 100 Euro, für Guildo Horn 120 Euro.

Das 2er-Ticket (1 x 1,5 Meter) kostet für Sebastian Krumbiegel und Joey Kelly je 50 Euro und für Guildo Horn 60 Euro.

Ein Familienticket (2 Erwachsene plus max 3 Kinder bis 14 Jahre) kostet 90 Euro für Guildo Horn; jeweils 80 Euro bei Kelly/ Krumbiegel.

Zudem gibt es eine begrenzte Anzahl gekennzeichneter Flächen im hinteren Bereich mit Stühlen.

Ab 14. Juni ist der Kartenvorverkauf auch über www.ticket-regional.de/WallfahrtskircheKlausen und ab 15. Juni über das Kartentelefon (0651/7199996) möglich.

Picknick-Paket: Die Picknick-Pakete des Musikvereins Klausen beinhalten u.a. Wein, Wasser, Laugengebäck, Käse und Obst und können bis mittwochs vor der Veranstaltung im Dorfladen Klausen oder unter musikverein@klausen.de für 25 Euro bestellt werden. Die Ausgabe erfolgt am Veranstaltungstag vor dem Eingang.

