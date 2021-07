Kurioser Wildunfall: Reh trifft Trikefahrer am Kopf

Gegen 2 Uhr am Samstagmorgen befuhr ein Trike-Fahrer die L 49 aus Richtung Arenrath kommend in Richtung Niersbach, als kurz hinter Arenrath Rehe die Fahrbahn kreuzen. Das letzte Tier dieser Gruppe versucht noch über das Trike und dessen Fahrer zu springen, was misslingt. Das Reh trifft den Fahrer am Kopf und am rechtem Arm. In der Folge erleidet der Mann einen Kieferbruch und eine Platzwunde am Arm. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er stationär im Wittlicher Krankenhaus Wittlich aufgenommen. Das Trike blieb unbeschädigt.