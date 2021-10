Mensch sein und Mensch bleiben

UPDATE: Mögliches Beziehungsdrama: Tote in Bitburg-Mötsch

Bitburg. Am Mittwochabend, um 22.58 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei Bitburg eine leblose Person im Bitburger Stadtteil Mötsch. Vor Ort fanden die alarmierten Einsatzkräfte die Leiche einer 50-jährigen Frau, die hinter einem PKW auf dem Hof vor dem Haus lag. Die Leiche wies Verletzungen im Oberkörper- und im Gesichtsbereich auf.