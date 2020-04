Neue Termine: "Kultur in der Wallfahrtskirche" Klausen

Die traditionelle Klausener Wallfahrtseröffnung am 30. April wird auf den 3. Mai 2020 um 17 Uhr verschoben. Durch die Veröffentlichung des Schutzkonzept für die öffentliche Feier von Gottesdiensten im Bistum Trier "Schritt für Schritt" am 27.04.2020, das Vorbehalt der letzten Zustimmung des Bundes und der Länder veröffentlicht wurde, macht man sich in Klausen berechtigte Hoffnung auf einen öffentlichen Gottesdienst zur Wallfahrtseröffnung. Dies ist dann auch der erste Schritt für die Pfarreiengemeinschaft Salmtal, die am 10. Mai 2020 in Salmrohr und Hetzerath weitere öffentliche Gottesdienste plant. „Wir sind schon seit Tagen mit einem Helferteam dabei, uns Gedanken über eine Durchführung eines öffentlichen Gottesdienstes unter Corona Rahmendaten zu machen. Wenn der Bund und die Länder dem Schutzkonzept zu stimmen wollen wir als einer der ersten dabei sein. Allerdings wir dies Schritt für Schritt erfolgen und die Auflagen zu erfüllen und den größtmöglichen Schutz für die Gläubigen zu ermöglichen. Eine vorherige Anmeldung zum Gottesdienst wird deshalb auch erforderlich sein.“ erzählt Pater Albert Seul OP.

Bis Ende April sollen alle bisher bekannten Rahmendaten zur Durchführung eines öffentlichen Gottesdienstes umgesetzt sein, um für den 3. Mai gerüstet zu sein. Weitere Details werden noch zeitnah veröffentlicht. In jedem Fall wird bis auf weiteres der Gottesdienst per YouTube über den Kanal der Wallfahrtskirche live übertragen. „Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme an der Wallfahrtseröffnung zu ermöglichen, planen wir neben der Live-Übertragung auf YouTube auf eine Live-Übertragung auf den Parkplatz an der Trierer Straße. Am Ende des feierlichen Gottesdienstes werden dann auch die Autos gesegnet. Eine Anmeldung wird dann auch erforderlich sein.“ erzählt Tobias Marenberg den Stand der Planung.

Keine Veranstaltungen bis Ende August

Das Veranstaltungsprogramm „Kultur in der Wallfahrtskirche“ ist ebenfalls von Terminverschiebungen betroffen. „Bis Ende August 2020 kann leider aufgrund der aktuellen Corona Verordnung keine Veranstaltung stattfinden. Soweit es möglich ist, wird kein Termin ausfallen, sondern wir haben mit den Künstlern und Persönlichkeiten Terminverschiebungen vereinbart.“ informiert der ehrenamtliche Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg. Die gekauften Karten haben für den neuen Termin weiterhin Gültigkeit.

Terminänderungen „Kultur in der Wallfahrtskirche“ 2020 im Überblick:

12.06.2020 Sebastian Krumbiegel – Musikalische Lesung „Courage zeigen“ (Termin wird VERSCHOBEN. Neuer Termin wird kurzfristig bekanntgegeben.)

30.08.2020 Chor über Brücken (Das Konzert ist für 2020 abgesagt. Wir hoffen auf einen neuen Termin in 2021.)

06.09.2020 Riesling Harmonists - Das Beste aus 20 Jahren (ehemals 17.05.2020)

14.09.2020 Rainer Maria Schiessler – Jessas, Maria und Josef (Termin wird VERSCHOBEN. Neuer Termin wird kurzfristig bekanntgegeben.)

16.09.2020 Pater Albert trifft … Günther Jauch (bereits Ausverkauft / ehemals 07.05.2020)

13.11.2020 Bosbach, Gott, Politik und die Welt (ehemals 29.03.2020)