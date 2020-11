Neues Programm zu "Kultur in der Wallfahrtskirche Klausen"

Dramatischer Anstieg der Corona-Zahlen im Kreis

Cochem. Die Corona-Zahlen im Kreis Cochem-Zell steigen dramatisch an: In den vergangenen 24 Stunden wurden 21 neue Infektionen beim Cochem-Zeller Gesundheitsamt registriert. Die meisten Infizierten kommen demnach aus der Verbandsgemeinde Cochem. Hier sind aktuell 47 Frauen und Männer infiziert. In der VG Kaisersesch sind es 17, in der VG Ulmen 14. Die wenigsten Corona-Infizierten sind in der VG Zell registriert, nämlich 13. Seit dem Ausbruch des Virus haben sich 360 Menschen aus dem Kreis Cochem-Zell mit dem Virus infiziert. Davon gelten, laut Kreisverwaltung, 268 als genesen. Durch den starken Anstieg der Infizierten ist auch der 7-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Cochem-Zell stark angestiegen. Er liegt aktuell bei 122,20. Damit bleibt der Landkreis in der Corona-Alarmstufe "rot".

