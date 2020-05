Unfall im Plattener Kreisel:Betonmischer verliert Auflieger

"Wechselfallenbetrug" in Prüm: Zeugen gesucht

Prüm. Am Freitag, 8. Mai, kam es in einem Geschäft in der Teichstraße in Prüm gegen 14.45 Uhr zu einem sogenannten "Wechselfallenbetrug". Die beiden Täter sollen ca. 30 Jahre alt und vermutlich Südosteuropäer sein.