Unfall mit Güllefass in Hetzerath

Am Donnerstag, dem 2. April, gegen 17.40 Uhr, kam es in Hetzerath, im Kreisverkehr in Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Ein Traktorfahrer, war mit einem Güllefass, dass kurz zuvor an der Deponie Sehlem/Rivenich beladen worden war, unterwegs, um den Klärschlamm auf einem Feld auszubringen. Während der Fahrt brach das rechte Rad des Güllefasses ab, so dass sich dieses überschlug.

Durch den Unfall wurden Verkehrszeichen beschädigt. Beim Versuch den Klärschlamm umzupumpen kam es, aus bisher nicht geklärter Ursache zum Austritt von etwa 3000 Litern des Klärschlammes, so dass die Straße verschmutzt wurde. Die Straße war hierdurch zeitweise nicht mehr passierbar. Zum Absichern und reinigen der Unfallstelle musste die Feuerwehr Hetzerath mit 16 Einsatzkräften anrücken. Weiterhin im Einsatz war der stellvertretende Leiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, eine Streife der Polizei Wittlich und die Bereitschaft der Straßenmeisterei Wittlich.

Im Verlauf der Aufräumarbeiten wurde festgestellt, dass der Erkelsbach, im Bereich der Buhnertstraße durch den auslaufenden Klärschlamm verschmutzt wurde. Die untere Wasserbehörde wurde informiert und prüft, welche Maßnahmen in die Wege geleitet werden müssen. Wegen der Aufräumarbeiten musste die L 141 zeitweise voll gesperrt werden.

(PI Wittlich/red)