Unfallflucht auf Mitfahrerparkplatz

Salmrohr. Eine Unfallflucht ereignete sich am Sonntag, 22. Juli, gegen 18 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der A1/Salmtal an der L 47. Die Fahrerin eines roten VW Scirocco mit goldenen Felgen beschädigte - vermutlich beim Ausparken - einen silbernen Audi 80. Der Geschädigte, der kurz nach dem Vorfall zu seinem abgestellten Pkw kam, bemerkte noch, dass die Frau in ihrem Auto wegfuhr. Die Fahrerin wird als ca. 20 bis 30 Jahre alt, mit blonden, halblangen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich des auffälligen Pkw bzw. der Autofahrerin. Hinweise an die Polizei Wittlich, Tel. 06571-9260 oder Email piwittlich@polizei.rlp.de Eine Unfallflucht ereignete sich am Sonntag, 22. Juli, gegen 18 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der A1/Salmtal an der L 47. Die Fahrerin eines roten VW Scirocco mit goldenen Felgen beschädigte - vermutlich beim Ausparken - einen silbernen Audi…

