Unter Alkoholeinfluss: Vater verursacht Unfall bei Hetzerath

Karbach mit klarem 4:0-Sieg in Bingen

Karbach. Immer dann, wenn man sich in Fankreisen doch ernste Sorgen um das Team des FC Karbach macht, dann zeigt die Mannschaft in dieser Saison eine ganz besondere Einstellung. Mit der Motivation des 0:2-Pokalsieges am Dienstag in Oberwesel drehten die Hunsrücker im Stadion in Bingen so richtig auf und ließen der Hassia auf eigenem Rasen beim 0:4-Sieg kaum eine Chance.

