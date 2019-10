Wandern, Zuschauen, Anfeuern

500 werden beim 1. Wandermarathon Eifel an den Start gehen, davon 300 für die gesamte Strecke von 41,2 km. Los geht es ab 7 Uhr in Bruch. Die Rundtour führt über die vom deutschen Wanderverband als Premiumroute zertifizierte Säubrennerschleife über Landscheid, Hupperath, Wittlich, Salmtal sowie Dreis und zurück nach Bruch. Der Halbmarathon kürzt über Bergweiler ab und hat so eine Kilometerzahl von 23,8 km.

Offizielle Sponsoren: die Bitburger Brauerei, die Sparkasse Mittelmosel E-M-H, die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG. sowie die BKK Pfalz mit ihrem Programm »wanderfit« sowie der Outdoor-Ausrüster Fifty-Five. Von ihnen allen werden die Teilnehmer eine kleine Überraschung in ihrem sog. Starterpaket finden.

Helmut Simon vom Eifelverein ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit aller Beteiligten: »Eine so große Veranstaltung erfordert schon einiges an Koordination und auch viele persönliche Gespräche. Ohne die vielen engagierten Helfer und unsere Mitglieder, v.a. auch im Vorstand wäre das gar nicht zu stemmen.«

Viele engagierte Helfer

Da ist zum einen Lothar Billen, der »Hans Dampf auf allen Wegen«. Er ist als Wegewart gemeinsam mit Peter Follmann am häufigsten auf der Strecke unterwegs, kennt jede Wurzel und jeden Abzweig, der jetzt beschildert werden muss, damit auch alle das Ziel erreichen. Oder Horst Schönhofen, der sich v.a. um die Routenplanung online gekümmert hat: gpx-Daten, Höhenmeter, Streckenposten und alles, was die Wanderer vorher so wissen möchten. Karin Müller und Margot Follmann aus Landscheid hatten die Idee, für die Teilnehmer auch unterwegs einen heißen Kaffee oder Tee anzubieten.

Die Wanderer werden etwa 10 Stunden für die Strecke benötigen. Es gibt keinen gemeinsamen Start und keine Zeitnahme. Jeder wandert in seinem eigenen Tempo. Einige Teilnehmer haben sich als Team angemeldet. Die ersten im Ziel werden bereits gegen Mittag erwartet, der Großteil jedoch zwischen 16 und 18 Uhr. Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise verlost und jeder erhält eine Teilnehmerurkunde.

Zuschauer sind herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt: Es gibt Würstchen und Steaks vom Grill, Kaltgetränke sowie auch Kaffee und Kuchen – selbstgebacken von der Frauengemeinschaft Bruch und den Mitgliedern des Eifelvereins. In Bruch kümmert sich die Freiwillige Feuerwehr u. a. um Stellplätze für Wohnmobile und Pkw. Um 11 Uhr sowie 14 Uhr wird es eine kleine (kostenfreie) Führung durch Bruch geben. Treffpunkt ist jeweils das Gemeindehaus in der Schulstrasse.

www.wandermarathon-eifel.de



