"2030": Neue Single von Jonathan Zelter

Am Freitag, 9. Oktober, erscheint Jonathans Zelters neue Single „2030“. "Ein Song, der mir sehr am Herzen liegt", sagte Zelter. Bei der Umsetzung des Liedes hatte er daher auch Unterstützung vom Filmorchester Babelsberg & dem WDR Kinderchor. Geschrieben hat er den Song zusammen mit seinem Produzenten Paul Falk.

Jonathan Zelters neue Single “2030" sei für ihn die Idee einer Begegnung mit uns selbst - ein Wunsch für unser Leben in 10 Jahren - und für die nächste Generation. "2030 - könnte doch sein, dass mein Kind dann fragend vor mir steht, weil das schon alles lange hinter uns liegt. Wir leben in einer Zeit, in der wir eine große Portion Optimismus brauchen", so der Sänger, der aus Wittlich-Bombogen kommt.

"Wäre es nicht schön, wenn unsere Kinder uns im Jahr 2030 mit einer Frage nach der andern zur Jetzt-Zeit löchern: 'War Rassismus eine Krankheit?', 'Warum hab’n die sich früher nicht vertragen?', 'War der mit den gelben Haaren und dem bösen Grinsen wirklich Präsident?'", fragt Zelter.

„2030 - könnte doch sein ...“, dachte sich der 26-jährige, als er die ersten Zeilen zur Songidee in seine Notizen getippt hat. Mit „2030“ Jonathan Zelter seine Komfortzone verlassen: „Wer eine Bühne betritt, hat auch Verantwortung. Ich möchte laut sein, Haltung zeigen und nicht einfach nur aushalten.“

Zu Gast im TV

Über 17 Mio. Menschen haben die YouTube-Videos des Wahlmannheimers bereits gesehen und im Internet findet man unzählige Cover-Versionen von „Ein Teil von meinem Herzen“. Auch im Fernsehen ist Jonathan immer wieder zu Gast. Zuletzt war er in der ARD-Kultserie „Verrückt nach Meer“ und in der RTL2 Show „Die PopGiganten“ zu Gast. Mit der Singleauskopplung „AM MEISTEN“ schaffte Jonathan Zelter es auf Anhieb in die Deutschpop Playlist von Spotify. Mit Single- und Video-Release am 09.10.2020 startet auch der Vorverkauf für sein "2030" Konzert.

„Die letzten Spinner hab'n dazu gelernt und sind jetzt herzlich willkommen auf meinem 2030-Konzert!“, singt er in seinem neuen Song und setzt ihn gleich in die Tat um. Die am Drehtag noch menschenleere SAP Arena in Mannheim ist die Kulisse für eine Vision, die bereits konkrete Konturen bekommt - „2030“ gibt‘s das Konzert am 12. Oktober 2030 nicht nur symbolisch – wenn das schon alles lange hinter uns liegt … Die neue Single wird auf Jonathan Zelters eigenem Label released und kündigt das gleichnamige, am 19.02.2021 erscheinende Album an. Das neue Album gibt es ab dem 11.12.2020 vorab als Vinyl und CD.

Alle Infos unter: www.jonathanzelter.de

